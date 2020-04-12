Births for Monday, April 13, 2020

St. Mary's
ENGELHART, Jerry, Jr. and Korena Smith, Pana, boy, April 6.
RUSSELL, Dylan and Randi Brachear, Taylorville, boy, April 6.
MACKLIN, Julian and Shatori Hall, Decatur, boy, April 7.
ASKINS, Joshua and Angelique Gietl, Decatur, girl, April 8.
KELLY, Eric and Breanna (Stewart), Decatur, boy, April 8.
SPATES, LaShaye Yates, Sullivan, boy, April 8.
COOK, Samantha, Decatur, boy, April 9.
DAVIS, Tiffany Bradshaw, Moweaqua, boy, April 9.
BURRIS, Regine Matthews, Decatur, girl, April 10.
MACKENZIE, Ian and Hannah (Calandrillo), Decatur, boy, April 10.
PHLLIPS, Quran and Adrienne Lynn, Decatur, girl, April 10.
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