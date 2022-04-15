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Births

Births listed for April 16

Decatur Memorial

SNIVELY, Ethan Bradley and Melanie (Bilbrey), Decatur, boy, April 7

HEATHCOCK, Evan Roberts and Ashlyn (Howl), Blue Mound, girl, April 9

ANDERSON, Zach Tyler and Morgan (Ashby), Mount Zion, girl, April 11

LAMBDIN, Drake M. and Elizabeth (York), Forsyth, boy, April 12

PHYO, Zaw Win and Myat Kay, Forsyth, boy, April 13

St. Mary's

FORD, George, Jr. and Brya Turnb-Witherspoon, Decatur, boy, April 7

JENKINS, Ryan and Christa (Rinkel), Mount Pulaski, girl, April 7

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LEGNON, Jacob, and Hannah Cuttill, Shelbyville, girl, April 10

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