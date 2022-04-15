Births listed for April 16

Decatur Memorial
SNIVELY, Ethan Bradley and Melanie (Bilbrey), Decatur, boy, April 7
HEATHCOCK, Evan Roberts and Ashlyn (Howl), Blue Mound, girl, April 9
ANDERSON, Zach Tyler and Morgan (Ashby), Mount Zion, girl, April 11
LAMBDIN, Drake M. and Elizabeth (York), Forsyth, boy, April 12
PHYO, Zaw Win and Myat Kay, Forsyth, boy, April 13
St. Mary's
FORD, George, Jr. and Brya Turnb-Witherspoon, Decatur, boy, April 7
JENKINS, Ryan and Christa (Rinkel), Mount Pulaski, girl, April 7
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LEGNON, Jacob, and Hannah Cuttill, Shelbyville, girl, April 10