Sold: Search the latest Macon County real estate transfers

130 E. Park St., $125,000, John and Kristy Pranschke to Shaquil Hayes

FORSYTH

763 Christopher Drive, $260,000, Matthew and Shauna L. Bohlmann to Christina M. Linder

1005 Schroll Drive, $285,000, Sudhakar K. and Meena Sheth to Corey L. and Megan D. Piper

Macon

375 E. Cook, $96,000, Toni L. Radliff and April Nuzzi to E. Mitch and Megan Earhart

256 W. High St., $30,740, Fannie Mae a/k/a Federal National Mortgage Assn. to Melissa M. Fitzpatrick

Mount Zion

435 Bell St., $185,000, Gregory M. and Tina Cramer to Randy E. and Melinda S. Richards

4803 Cecil Ave., $462,000, Marty L. and Pamela Wendt to Andrew and Priscilla Walker