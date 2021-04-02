Area high school and elementary students receiving academic honors include:
Warrensburg-Latham High School
Semester 1
Highest Honor Roll
Seniors: Gavin Butts; Lindsay Creath; Kathryn Frankovich; Brady George; Nathan Lung; Isabella Oliver; Rachel Smith; Ella Stump
Juniors: Simone Chang; Ema Dutcher; Chesney Eschbach; Makenzie Franklin; Rhae Gaither; Nevaeh Gould; Zachariah Jalley; Brooke Oakley
Sophomores: Danielle Craw; Erin Henne; Brynn Hickey; Stela Hyden; Orion Kosiec; Isaac Meadows; Corran Nelson; Isabel Oglesby; Victoria Oglesby; Ella Sebek; Linley Southern; Kora Speasl; Aidan Taylor; Caitlyn Wattleworth
Freshmen: Kaitlyn Czajkowski; Victoria Gui; Felicity Hunt; Camden Schmoldt; Jayden Sliney
High Honors
Seniors: Cody Altevogt; Brock Banks; Skyler Buxton; Madison Carstens; Brayden Closs; Kolton Ellison; Joseph Fior III; Robert Fowler IV; Dominik Green; Carson Hale; Brandon Hill; Addison Hortin; Nelson Kendrick; Makayla Leathers; Mykenzi Mathias; Sofia Nguyen; Drake O’Brien; Sydney Pennypacker; Hunter Pressley; Jillian Roth; Avi Sheth; Haylee Troike; Jacob Yocks; Hannah Young
Juniors: Gregory Allen; Emma Baker; Claire Campbell; Kayleigh Carder; Kaitlyn Gist; Jenna Gulyash; Leah Hall; Mason Hawkins; Abraham Koenig; Elijah Koenig; Grace Koenig; Jaelynn Lee; Madison Lyon; Benjamin Pasquariello; Baylee Rambo; Harrison Reedy; Christian Schanefelt; Jacob Six; Chloe Thomas; Ethan Yaroch; Joseph Young
Sophomores: Gavin Baker; Mara Baker; Sierra Barnett; Madison Davis; Vincent Dominick; Daytona Fowler; Shayne Gillen; Mekayla Gossard; Ava Hadfield; Boston Hale; Bristol Hames; Jakob Helm; Dale Hortin; Makayla Hunt; Morgan Jones; Mia Kerley; Taylor Lawson; Emily Lyon; Nadia Massie; Eric Perry; Renee Perry; Natalie Powell; Savannah Redding; Dawson Schilawski; Aubrey Stump; Addyson Terneus; Reese Vallandingham; Mallory Young; Kylie Zaske
Freshmen: Rolen Bulla; Kameron Craven; Jacob Dominick; Vincent Fiore; Addysn Hale; Luis Hernandez; Aiden Kunzman; Sophia Letterly; Elijah Lourash; Logan Moster; Shelby Oakley; Caleb Park; Ayden Pressley; Gracie Rigg; Andrew Tuttle; Owen Wentworth
Honors
Seniors: Griffin Bollinger; Mackenzie Chalmers; Emmah Cook; Jackson Cook; Elijah Cooper; Erik Grandon; Allanna Hayes; Connor Henne; Alexis Keppler; Trey Largent; Kayley Longwell; Noah Lung; Taggart Martin; Royce Robertson; Luiz Rojas
Juniors: Cory Beck; Tyler Branham; Samuel Buchholz; Austin Cohn; Evan Erwin; Makayla Goveia; Luke Hall; Hayden Harvey; Payton Mahan; Conner Maloney; Elijah Matthews; Jayden Newton; Brianna Sumner; Caleb White
Sophomores: Morgan Binder; Riley Choatie Abigail Craw; Noelani Downing; Natalie Hinton; Chloe Hughes; Travis Lercher; Hunter Ozee; Emma Rambo; Mason Wubben
Freshmen: Elijah Clark; Jalyn Gulyash; Luke Hyden; Madysen Mathias; Marlin Murphy Jr.; Landen Pennypacker; Liberty Scales; Myles Scrimpsher; Geraldine Valencia
MacArthur High School
Semester 1
High Honor Roll
Seniors: Al Dhufri, Asma; Alkabsh, Malak; Alkdridge, Ava; Allgeier, Amanda; Allgeier, Rebecca; Bartley, Ryan; Chavira, Alyssia; Crowe, John; Tailor, Dennis; Ferriell, Nathan; Freeman, Cameron; Jargis, James; Lindsey, Levi; Long, Kirra; Long, Madison; Mannlein, Emily; Mathews, Samiah; McLaughlin, Tarra; Michael, Christen, Mize, Jaiden; Pender, Izabel; Peoples, Destini; Roberts, Bailee.
Juniors: Abner, Jackson; Chavira, Emma; Cunningham, Aniya; Gardner, Ethan; Haji, Zahra; Hovis, Collin; Ignozzi,Tillman; Joji, Alex; Jones, Fynesse; McKay, Nicholas; Pajer, Hadrian; Swenson, Riley; Swinford, Brooke.
Sophomores: Al Dhufri, Ahmed; Albright, Natalie; Delgado, Trinity; Green, Tijah; Hall, Kendel; Johnson, Makayla; Karunas, Isabella; Kinnison, Sara; Lee, Symone; Miller, Damien; Park, Evan; Raleigh, Owen; Rousseau, Breanna; Shaffer, Cassie; Smith Phillips, Grace, Sullivan, Hannah; Tyus, Sequoia; Wilkinson, Ella.
Freshmen: Abraham, Praisy; Anderson, Asanti; Bean, Tionne; Broaddus, Christian, Bruries Robert; Coleman, Tonae; Cooper, Conte; Creigthon, Rose; Dulaney, Aydun; Fink, Thomas; Flournoy, Jade; Gavin, Tara; Hammons, Chelsea; Jones, Myriah; Mann, Samarra; Mcclanahan, Zachariah; Miller-Lang, Peyton; Oldham, Quantarius; Renfro, Lillian; Tennin, Jamaria; Vorties, Jabrea; Waggoner, Makaylee; Washington, Armariua; Wright, Trinity.
Honor Roll
Seniors: Abbott, Braiden; Barbee, Brendon; Briscoe, Dylan; Cook-Pender, Tyleah; Hall, Wesley; Hinton, Mariah; Jones, Makcolm; Kwasny-Black, Delaney; Lee, Cameron; Love, Daniel; Macke, Max; Maclin, Deverail; Mathews ,Sariah; McBride, Trinity; Miner, Preston; Pairini, Ethan; Rice-Thomas, Zxyanuna; Robertson, Kaylynn; Shaw, Grace; Tate, Olivia; Wallace, Christianna; White, Nijel; Young, Xavier.
Juniors: Abbott, Mea; Bills, Macie; Elliott, Jayden; Gray, Destinee; Gray, Jarquies; Green, Tiavi; Gunning, Asia; Hansbro,Kennedy; Harley, Elizabeth; Hawkins, Jade; Hayes, Jocelyn; McConnell, Brandi; Nummons, Payton; Null, Lillian; Patterson, Embra; Peters, Claire; Phillips, Brylan; Thaxton, Isaiah; Tolliver, Ramauria; Williams, Zack.
Sophomores: Bramer, Wyatt; Cobb; Coins, Rose, Coins, Tzi; Dahn, Jordan; Easterwood, Amira; Flinn, Markayla; Gaona-Willus, Selena; Hunter, Lacey; Ibrahim, Humaira; James, Mikeria; Johnson, Jamaal; Keck, Hami; Millsap, Rodrick; Monette, Seth; Phillips, Brianna; Prange, Robert; Ricks, Janyia; Robinson, Charlisse; Rogers, Alivia; Scholten, Brenna.
Freshmen: Alexander, Jackson; Bethard, Isabel; Cathey, Crystal; Cole, Aubrie; Danzeisen, Tredin; Dawson, Aylasha; Dawson, Nilah; Deberry, Emari; Dellert, Kaitlyn; France, Cameron; Fuller, Molly; Groves, Alexandria; Guise, Xazavion; Hill, Makayla; Kile, Gracie; Long, Parker; Miller, David; Mundy, Makenna; Orwako, Elodie; Patterson, Madison; Rice, Jecaryous; Smith, Almarie; Speagle, Cadence; Stigler, Michelle; Swnson, Helana; Tennin, Jamari; Trotman, Isabella; Witts, Olivia; Woodland, Latisha.