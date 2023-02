DECATUR — Assistant Superintendent Jeff Dase has been promoted to a new position within the Decatur School District aimed at promoting equity in its schools.

The district announced on Monday it is moving Dase into the newly approved assistant superintendent of diversity, equity, and inclusion position. The position is “the first of its kind” in Decatur Public Schools, the district said.

“This new position shows just how committed we are at Decatur Public Schools to ensuring diversity, equity, and inclusion for our entire school community,” Superintendent Rochelle Clark said in a news release. “Creating this leadership role is a powerful statement of our belief that diversity, equity, and inclusion should play a pivotal role in all that we offer at DPS.”

Dase is a “perfect fit for this new role,” Clark said. According to the district’s statement, Dase has worked to ensure the district's schools have resources aligned with equity and inclusion, such as embedded professional development and age-appropriate library books.

“In the nearly four years that Mr. Dase has been with DPS, he has worked to champion equity and inclusion for our students, promoted fair treatment for all people, and spoken up for the under-represented,” Clark said. “Mr. Dase is a role model for what our students can achieve. I look forward to the work that Mr. Dase will continue to do in this new role.”

The announcement of Dase’s new role followed an Aug. 2020 resolution on racism from the board of education, which declared that racism is a public health crisis. Dase’s role will follow the spirit of the board’s resolution, the district said, through “developing and leading programs and strategies that foster a diverse, equitable, and inclusive school community."

