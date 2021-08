University of Findlay, Findlay, Ohio

Moweaqua: Madeline Genet received the Bachelor of Science in Nuclear Medicine Technology. Genet graduated from the University with the academic designation of cum laude.

Monmouth College

Clinton: Alec Cooley; Julia Sterr

Decatur: Drew Thaxton

Illinois Wesleyan University, Bloomington

Arcola: Clayton Miller, (Cum Laude0 majored in Accounting.

Clinton: Philip Andrango, (Magna Cum Laude) majored in Physics.

Decatur: Emily Wynne, (Magna Cum Laude) majored in Business; Kelsey Robertson, Cum Laude majored in Business Administration.

Forsyth: Ashlynne Hambrecht, majored in Biology.

Missouri State University, Springfield

Forsyth: Luke Hoback graduated with a Bachelor of Science in Construction Management.

Shelbyville: Sheldon Meyer graduated with a Bachelor of Science in Construction Management.

Austin Peay State University, Clarksville, Tennessee

Tuscola: Gracyn Kestner

Lakeview College of Nursing, Danville

Arcola: Rachel Fishel graduated (Magna Cum Laude) from Lakeview's Danville Campus

Mattoon: Trevor Davis graduated from Lakeview's Charleston Campus. Davis received the College's prestigious Charline Grygiel award.

Elmhurst University

Mount Zion: Aden Rademacher graduated with a Bachelor of Arts in Sport Management.

Iowa Wesleyan University, Mount Pleasant, Iowa

Cowden: Kara Clearwater

Westminster College, Fulton, Missouri

Lincoln: Emily Bergman earned a Bachelor of Arts degree in Biochemistry and Spanish.

Western Illinois University, Macomb

Blue Mound: Lauren N. Bafford, Bachelor of Science, Agricultural Business.

Decatur: Maram T. Abdullah, Cum Laude, Bachelor of Business, Accountancy; Luke Aaron Roberts, Summa Cum Laude, Bachelor of Science, Law Enforcement and Justice Administration; Matti Joella Taylor, Summa Cum Laude, Bachelor of Science in Nursing.

Maroa: Gabrielle Renee Hoffman, Bachelor of Science, Law Enforcement and Justice Administration.

Mount Zion: Noah C. Walker, Bachelor of Science, Law Enforcement and Justice Administration.

Angelo State University, San Angelo, Texas

Charleston: Joyce Tshitenge earned a Master of Science in Global Security Studies.

Ohio Wesleyan University, Delaware, Ohio

Sullivan: Anna Fender was awarded a 2021 Baran Fellowship, which includes a financial award to support Fender's graduate school and career goals.

Canisius College ALANA, Buffalo, New York

Charleston: Kala Edwards, Sport Administration, On-line major.

University of Mississippi, Oxford, Mississippi

Decatur: Madison Deeann Reynolds, who is a Elementary Education major, and is a candidate for a Bachelor of Arts in Education degree in the School of Education.

Southern Illinois University Edwardsville

Spring 2021 Graduates

Altamont: Elizabeth Biggs; Grace Camp; Samuel Childerson; Abigail Hall; Libby Heiser

Arcola: Blake Lindenmeyer; Karina Salinas

Assumption: Austin Black

Aurora: Katelyn Clemons; Elizabeth Frain; Katarina Dobrosavljevic

Charleston: Kindra Finney; Samuel Gubbins; Ally Harrell; Jenna Maulding; Cora Ogden; Andrew Tresslar; Jacob Blount

Clinton: Landon Wargel

Dansville: Lauren Ferris; Isaiah Sollers; Kendall Spicer

Decatur: Jennifer Goeckner; Justice Austin; Tyeisha Clark; Kendyll Hansbro; Caleb Hawkins; Justin Heise; Crystal Jackson; Alexus Mines; Samontriona Perkins; Aaron Wemple; Joy Williams; Alyxandria Smith; Shelly Baldwin; Tyler Tanzyus; Angelica Anyaogu; Shavon Francis; Anita Saffa; Sam Ewing; Kyle Brown; Emma Baldwin

Effingham: Trey Koester; Trent Mette; Braydon Bone; Natalie Goeckner; Jacob Mette

Forsyth: Tyana Brock; Benjamin Ragan

Illiopolis: Emma Gardner; Quinton Smith

Lincoln: Brianna Batley; Erika Dzekunskas; Hayley Turner

Mason: Keidron Duckwitz; Cody Smith

Mattoon: Madison Bayles; Charles Meaker; Carmen Murphy; Briana Roberts

Mount Auburn: Zebediah Campbell; Logan Clayton

Mount Paluski: Blake Collier

Mount Zion: Benjamin Brunner; Brianna Haag; Alyssa Lowe

Moweaqua: Abby Forlines

Neoga: Emily Hakman;

Normal: Maria Sone; Elizabeth Workman; Adejoke Adanri; Mamie Bahunga; Jessica Coats; Thomas Estabrook; Alexis Richardson; Lisa Smith; Elizabeth Workman; Morgan VanCleave; Meaghan Lucas

Oakley: Jacob Forbes

Pana: Nicholas McMillen; James Moon

Taylorville: William Cruikshank; Heath Fleming; Emily Morrison; Daniel Sparks; Maxim Tremblay; Sophie Tremblay; Chase Vickery; Myah Miles; Grant Livingston; Elizabeth Patrick

Teutopolis: Mitchel Hardiek; Claire Hemmen; Mitchell Jansen; Madison Magee; Mathew Weber; Beth Schabbing

Tuscola: Cassidy Westjohn

Harding University, Searcy, Arkansas

Shelbyville: Jacob Agin

Millikin University, Decatur

Arcola: Daniel Mendoza

Assumption: Destiny Musick

Aurora: Emmalee Thayer; Erik Sanchez

Blue Mound: Beau Kallenbach; Brian Wise

Clinton: Aaron Gamsby; Gregory Aughenbaugh

Dalton City: Shelby Myers

Decatur: Alex Harvey; Alexa Duncan; Alexander Romer; Alexis Newbon; Allison Coit; Allyson Hotwick; Amy Aikman; Aristheia Gonzalez; Astrid Calixto; Athena Pajer; Bailey Frees; Bethany Gotts; Breanna Johnson; Brianna Niebrugge; Charlotte Morgan; Christian Olson; Clarence Velasco Collin Bradley; Danielle Makowicz; Danielle Williams; Dylan Bauer; Elethia Rawls; Elsa Rotramel; Emily Reeves; Esteban Soto Allende; Grady Johns; Haley Vemmer; Haley Vemmer; Hannah Hillman; Isaac Cothern; Jackson Allen; Jason Ohl; Jessica Green;Joseph Snow; Joshua Boliard; Joshua Wick; Kaelyn Falk; Kayli Merriman; Kendra Merris; Kenisha Wade; Kholbe Leaks; Kionah Flowers; La Sonja Chargois; Lindsay Basil; Lucas McCoskey; Mark Voskoboynikov; Max Barrows; Melanie Atwood; Miranda Rueff; Mitchell Cremer; Nicholas Harper; Nicholas Laramee; Olivia Thomas; Patrick Smith; Paul Rutherford; Randahl Mathieson; Richard Coppenbarger Jr.; Rosemary Dickson; Samantha Kitson; Sarah Ingabire; Seth Greenwell; Shane Brumleve; Shelby Hassinger; Starr Jones; Taylor George; Torie Cole; Tyler Bowlin; Victoria Carter; William Hoffing; William Fields; Zephaniah Greenwell.

Effingham: Alexis Monne; Brent Beals; Lane Belleville

Forsyth: Brandon Kane; Kaylie Sprague; Lauren Artime; Nelideisy Morales; Saamia Salik

Macon: Chloe Herbert

Maroa: Loren McGinnis

Mount Zion: Allison Horton; Hannah Lake; Hannah Watts; Kaley Holden; Madisen Park; Merrik Eddington; Nicholas Dyer; Sheila Shamloo

Moweaqua: Jennifer Dial

Normal: Abigale Hughes

Oreana: Brad Austin; Haley Williamson; Morgan Wendt

Pana: Delaney VanDoren

Shelbyville: Madeline Holland; Rachel Fox

Sullivan: Sebastian Smith

Taylorville: Madison Craig

Urbana: Hannah Sweeney; Shelby Burgin

