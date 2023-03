DECATUR — The Macon County Fair may be months away, but Evan Hall is ready to tell fairgoers about some of the surprises.

“The horses are back,” the Macon County Fair board president said Wednesday during a Mount Zion Chamber of Commerce luncheon.

The Down State Classic Horse Races will return to this year’s fair in June. “You can go and watch live horse racing right here in our community,” Hall said. “It’s the highest purse of any horse race outside of Chicago.”

During the races, other activities will include entertainment, a cash bar and a ladies’ hat competition.

Other changes to the fair include an additional day, with the fair running five days instead of four, as well as agricultural competitions, including a public speaking exposition.

“We are going to have one week of good family-friendly entertainment, ag education, and in a safe environment,” Hall said.

Returning to the fair include the pageant, the 4-H food barn, carnival, entertainment and other livestock shows.

The board is requesting sponsors to become involved in the fair.

“We have a purpose,” Hall said. “We want to bring that next generation back.”

This year marks the 167th year for the county fair, which will be June 7 through 11 at the Macon County Fairgrounds. The annual event was designed to promote agricultural activities, according to the board.

In 2013, Hall said, the fair was struggling to stay financially afloat with a debt of $400,000. Since then, the board has begun to bring life back into the annual event.

“We can’t let the tradition die,” Hall said.

The board has now banked nearly $400,000 in preparation for the fair, according to Hall. Funds will go toward fairground updates and upkeep as well as the weeklong festivities.

Remember this? 89 photos from the 2019 Macon County Fair Adorable Baby Contest Adorable Baby 89 6.06.19.JPG Adorable Baby 88 6.06.19.JPG Adorable Baby 87 6.06.19.JPG Adorable Baby 86 6.06.19.JPG Adorable Baby 85 6.06.19.JPG Adorable Baby 84 6.06.19.JPG Adorable Baby 83 6.06.19.JPG Adorable Baby 82 6.06.19.JPG Adorable Baby 81 6.06.19.JPG Adorable Baby 80 6.06.19.JPG Adorable Baby 79 6.06.19.JPG Adorable Baby 78 6.06.19.JPG Adorable Baby 77 6.06.19.JPG Adorable Baby 76 6.06.19.JPG Adorable Baby 75 6.06.19.JPG Adorable Baby 74 6.06.19.JPG Adorable Baby 73 6.06.19.JPG Adorable Baby 72 6.06.19.JPG Adorable Baby 71 6.06.19.JPG Adorable Baby 70 6.06.19.JPG Adorable Baby 69 6.06.19.JPG Adorable Baby 68 6.06.19.JPG Adorable Baby 67 6.06.19.JPG Adorable Baby 66 6.06.19.JPG Adorable Baby 65 6.06.19.JPG Adorable Baby 64 6.06.19.JPG Adorable Baby 63 6.06.19.JPG Adorable Baby 62 6.06.19.JPG Adorable Baby 61 6.06.19.JPG Adorable Baby 60 6.06.19.JPG Adorable Baby 59 6.06.19.JPG Adorable Baby 58 6.06.19.JPG Adorable Baby 57 6.06.19.JPG Adorable Baby 56 6.06.19.JPG Adorable Baby 55 6.06.19.JPG Adorable Baby 54 6.06.19.JPG Adorable Baby 53 6.06.19.JPG Adorable Baby 52 6.06.19.JPG Adorable Baby 51 6.06.19.JPG Adorable Baby 50 6.06.19.JPG Adorable Baby 49 6.06.19.JPG Adorable Baby 48 6.06.19.JPG Adorable Baby 47 6.06.19.JPG Adorable Baby 46 6.06.19.JPG Adorable Baby 45 6.06.19.JPG Adorable Baby 44 6.06.19.JPG Adorable Baby 43 6.06.19.JPG Adorable Baby 42 6.06.19.JPG Adorable Baby 41 6.06.19.JPG Adorable Baby 40 6.06.19.JPG Adorable Baby 39 6.06.19.JPG Adorable Baby 38 6.06.19.JPG Adorable Baby 37 6.06.19.JPG Adorable Baby 36 6.06.19.JPG Adorable Baby 35 6.06.19.JPG Adorable Baby 34 6.06.19.JPG Adorable Baby 33 6.06.19.JPG Adorable Baby 32 6.06.19.JPG Adorable Baby 31 6.06.19.JPG Adorable Baby 30 6.06.19.JPG Adorable Baby 29 6.06.19.JPG Adorable Baby 28 6.06.19.JPG Adorable Baby 27 6.06.19.JPG Adorable Baby 26 6.06.19.JPG Adorable Baby 25 6.06.19.JPG Adorable Baby 24 6.06.19.JPG Adorable Baby 23 6.06.19.JPG Adorable Baby 22 6.06.19.JPG Adorable Baby 21 6.06.19.JPG Adorable Baby 20 6.06.19.JPG Adorable Baby 19 6.06.19.JPG Adorable Baby 18 6.06.19.JPG Adorable Baby 17 6.06.19.JPG Adorable Baby 16 6.06.19.JPG Adorable Baby 15 6.06.19.JPG Adorable Baby 14 6.06.19.JPG Adorable Baby 13 6.06.19.JPG Adorable Baby 12 6.06.19.JPG Adorable Baby 11 6.06.19.JPG Adorable Baby 10 6.06.19.JPG Adorable Baby 9 6.06.19.JPG Adorable Baby 8 6.06.19.JPG Adorable Baby 7 6.06.19.JPG Adorable Baby 5 6.06.19.JPG Adorable Baby 4 6.06.19.JPG Adorable Baby 3 6.06.19.JPG Adorable Baby 2 6.06.19.JPG Adorable Baby 1 6.06.19.JPG 1 Adorable Baby 6 6.06.19.JPG