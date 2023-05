DECATUR — The staff and individuals from Macon Resources Inc. will be celebrating their annual MRI Field Day from noon to 2 p.m. Friday, May 12, in the agency's Meaningful Meadows.

The free events will include lunch at noon with ice cream available beginning at 12:30 p.m. The Millikin University women's basketball team will start its scrimmage game at noon as well.

The community is invited to a kickball game beginning at 1 p.m.

For more information about the event or the agency, visit the maconresources.org.

