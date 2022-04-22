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Check out the current standings at Macon Speedway

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MACON SPEEDWAY

Current standings through April 22

Pro Late Models

Name; City State; Points; Gap

1. 14J Braden Johnson; Taylorville IL; 60; 0

2. 27 Colby Sheppard; Williamsville IL; 58; 2

3. 27E Dalton Ewing; Decatur IL; 56; 4

4. 22 Chris Dick; Deland IL; 54; 6

5. 15M Colby Eller; Taylorville IL; 52; 8

6. 25 Dakota Ewing; Warrensburg IL; 50; 10

7. 34 Eric Doran; Clinton IL; 48; 12

8. 11 Ryan Miller; Lincoln IL; 46; 14

9. 9B Brandon Miller; Broadwell IL; 44; 16

10. 55 Rockett Bennett; Argenta IL; 42; 18

Modifieds

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Name; City State; Points; Gap

1. 14 Rick Conoyer; Wentzville MO; 60; 0

2. 87C Alan Crowder; Elwin IL; 58; 2

3. 24 Zach Taylor; Springfield IL; 56; 4

4. 77 Guy Taylor; Springfield IL; 54; 6

5. 69 Tristain Loveless; Gillespie IL; 52; 8

6. 28 Rodney Standerfer; Summerfield IL; 50; 10

7. 24M Matt Milner; Chatham IL; 48; 12

8. 4M Clint Martin; Ramsey IL; 46; 14

9. 10 Adam Rhoades; Clinton IL; 44; 16

10. 4G John Goveia; Riverton IL; 42; 18

Pro Mods

Name; City State; Points; Gap

1. 24 Guy Taylor; Springfield IL; 60; 0

2. 14 Tommy Gaither; Alton IL; 58; 2

3. 24 Zach Taylor; Springfield IL; 56; 4

4. 15C Kevin Crowder; Argenta IL; 54; 6

5. 444 Logan Dockery; Troy IL; 52; 8

6. 78 Maxx Emerson; Taylorville IL; 50; 10

7. 24M Matt Milner; Chatham IL; 48; 12

8. 67 Austin Seets; Brighton IL; 46; 14

9. 79 Scott Dunlap; Oblong IL; 44; 16

10. 116 Kevin Rench; Hillsboro IL; 42; 18

Sportsman

Name; City State; Points; Gap

1. 25 Dennis Vandermeersch; Springfield IL; 60; 0

2. 11 Rick Roedel; Shelbyville IL; 58; 2

3. 84L Jim Farley III; Springfield IL; 56; 4

4. 41 Scott Landers; Taylorville IL; 54; 6

5. 21 Ed Cleeton; Tovey IL; 52; 8

6. 14 Cole Landers; Taylorville IL; 50; 10

7. 12M Terry Myers; Buffalo IL; 10; 50

Street Stocks

Name; City State; Points; Gap

1. 20 Tanner Sullivan; Pontiac IL; 60; 0

2. 11 Terry Reed; Cerro Gordo IL; 58; 2

3. 16 Nick Macklin; Argenta IL; 56; 4

4. 17 Bobby Beiler; Blue Mound IL; 54; 6

5. 14 Megan Erwin; Attica IN; 52; 8

6. 67 Rudy Zaragoza; Jacksonville IL; 50; 10

7. 21 Jaret Duff; Maroa IL; 48; 12

8. 4 Zach Clark; Illiopolis IL; 46; 14

9. 42 Jesse Simmons; Danville IL; 44; 16

10. 13 Ryan Blankenship; Harristown IL; 42; 18

Hornets

Name; City State; Points; Gap

1. 357 Billy Mason; Farina IL; 60; 0

2. 3H Allan Harris; Chatham IL; 58; 2

3. 41 Jaekob Durbin; Ramsey IL; 56; 4

4. 95Q Tristin Quinlan; Decatur IL; 54; 6

5. 15T Taryn Page; Decatur IL; 52; 8

6. 98 Ken Reed; Decatur IL; 50; 10

7. K9 Jeremy Reed; Decatur IL; 48; 12

8. 121 Tommy Eskew; Decatur IL; 46; 14

9. 4 Matt Reed; Decatur IL; 44; 16

10. 5 Ted Ault; Mattoon IL; 10; 50

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