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Check out the Macon Speedway standings through Sept. 24

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Macon Speedway in Thursday hosted the Herald & Review 100.

MACON SPEEDWAY

Current standings through Sept. 24

Pro Late Models

Name;City;Points

1. 27 Colby Sheppard;Williamsville IL;822

2. 64 Donny Koehler;Macon IL;648

3. 14J Braden Johnson;Taylorville IL;630

4. 11 Ryan Miller;Lincoln IL;594

5. 6P Jose Parga;New Berlin IL;562

6. 14 Derek Smith;Decatur IL;546

7. 25 Dakota Ewing;Warrensburg IL;444

8. 10 Blake Damery;Blue Mound IL;444

9. F15 Bob Sidener;Springfield IL;432

10. 12 Timmy Dick;Monticello IL;396

Modifieds

Name;City;Points

1. 77 Guy Taylor;Springfield IL;846

2. 87C Alan Crowder;Elwin IL;752

3. 27X Kyle Helmick;Smithton IL;746

4. 52 Billy Knebel;Pocahontas IL;722

5. T6 Tommy Sheppard;New Berlin IL;626

6. 78 Maxx Emerson;Taylorville IL;626

7. 4G John Goveia;Riverton IL;516

8. 24 Zach Taylor;Springfield IL;490

9..11 Zach Rhodes;Taylorville IL;454

10. 27 Dalton Ewing;Decatur IL;392

Pro Mods

Name;City;Points

1. 27X Kyle Helmick;Smithton IL;908

2. 52 Billy Knebel;Pocahontas IL;836

3. 15C Kevin Crowder;Argenta IL;810

4. 24 Guy Taylor;Springfield IL;802

5. 3X Justin Reynolds;Hillsboro IL;702

6. 36 Nick Justice;Decatur IL;700

7. 10 Adam Rhoades;Clinton IL;624

8. 14N Nathan Lynch;Hillsboro IL;604

9. 116 Kevin Rench;Hillsboro IL;530

10. 7B Brian Burns;Bethany IL;458

Sportsman

Name;City;Points

1. 84L Jim Farley III;Springfield IL;438

2. 41 Scott Landers;Taylorville IL;412

3. 11 Rick Roedel;Shelbyville IL;396

4. 11 Roy Magee;Springfield IL;332

5. 25 Dennis Vandermeersch;Springfield IL;294

6. 42 Brandon Dick;Decatur IL;294

7. 87 Wes O'Dell;Springfield IL;272

8. 4 Matt Reed;Decatur IL;252

9. 01 Jeremy Nichols;Lovington IL;242

10. 12M Terry Myers;Buffalo IL;236

Street Stocks

Name;City;Points

1. X7 Guy Taylor;Springfield IL;842

2. Z24 Zach Taylor;Springfield IL;764

3. 16 Nick Macklin;Argenta IL;726

4. 22 Darrell Dick;Monticello IL;718

5. 21 Jaret Duff;Maroa IL;620

6. 29 Bobby Beiler;Blue Mound IL;512

7. 01 Jeremy Nichols;Lovington IL;506

8. 3J Jonathon Hall;Harristown IL;438

9. 11 Terry Reed;Cerro Gordo IL;434

10. 08 Brian Dasenbrock;Decatur IL;428

Hornets

Name;City;Points

1. 3H Allan Harris;Chatham IL;836

2. 357 Billy Mason;Brownstown IL;758

3. 324 Shelby Beiler;Macon IL;742

4. J13 Justin Coffey;Stonington IL;686

5. 26A Michael McKay;Springfield IL;568

6. 187 Korey Bailey;Stonington IL;486

7. 64CK Cook Crawford;Lincoln IL;434

8. 44 Bill Basso;Athens IL;416

9. 9B Brandon Miller;Broadwell IL;372

10. 9Z Zac Miller;Lincoln IL;254

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