Check out the Macon Speedway standings through Sept. 24

MACON SPEEDWAY
Current standings through Sept. 24
1. 27 Colby Sheppard;Williamsville IL;822
2. 64 Donny Koehler;Macon IL;648
3. 14J Braden Johnson;Taylorville IL;630
4. 11 Ryan Miller;Lincoln IL;594
5. 6P Jose Parga;New Berlin IL;562
6. 14 Derek Smith;Decatur IL;546
7. 25 Dakota Ewing;Warrensburg IL;444
8. 10 Blake Damery;Blue Mound IL;444
9. F15 Bob Sidener;Springfield IL;432
10. 12 Timmy Dick;Monticello IL;396
1. 77 Guy Taylor;Springfield IL;846
2. 87C Alan Crowder;Elwin IL;752
3. 27X Kyle Helmick;Smithton IL;746
4. 52 Billy Knebel;Pocahontas IL;722
5. T6 Tommy Sheppard;New Berlin IL;626
6. 78 Maxx Emerson;Taylorville IL;626
7. 4G John Goveia;Riverton IL;516
8. 24 Zach Taylor;Springfield IL;490
9..11 Zach Rhodes;Taylorville IL;454
10. 27 Dalton Ewing;Decatur IL;392
1. 27X Kyle Helmick;Smithton IL;908
2. 52 Billy Knebel;Pocahontas IL;836
3. 15C Kevin Crowder;Argenta IL;810
4. 24 Guy Taylor;Springfield IL;802
5. 3X Justin Reynolds;Hillsboro IL;702
6. 36 Nick Justice;Decatur IL;700
7. 10 Adam Rhoades;Clinton IL;624
8. 14N Nathan Lynch;Hillsboro IL;604
9. 116 Kevin Rench;Hillsboro IL;530
10. 7B Brian Burns;Bethany IL;458
1. 84L Jim Farley III;Springfield IL;438
2. 41 Scott Landers;Taylorville IL;412
3. 11 Rick Roedel;Shelbyville IL;396
4. 11 Roy Magee;Springfield IL;332
5. 25 Dennis Vandermeersch;Springfield IL;294
6. 42 Brandon Dick;Decatur IL;294
7. 87 Wes O'Dell;Springfield IL;272
8. 4 Matt Reed;Decatur IL;252
9. 01 Jeremy Nichols;Lovington IL;242
10. 12M Terry Myers;Buffalo IL;236
1. X7 Guy Taylor;Springfield IL;842
2. Z24 Zach Taylor;Springfield IL;764
3. 16 Nick Macklin;Argenta IL;726
4. 22 Darrell Dick;Monticello IL;718
5. 21 Jaret Duff;Maroa IL;620
6. 29 Bobby Beiler;Blue Mound IL;512
7. 01 Jeremy Nichols;Lovington IL;506
8. 3J Jonathon Hall;Harristown IL;438
9. 11 Terry Reed;Cerro Gordo IL;434
10. 08 Brian Dasenbrock;Decatur IL;428
1. 3H Allan Harris;Chatham IL;836
2. 357 Billy Mason;Brownstown IL;758
3. 324 Shelby Beiler;Macon IL;742
4. J13 Justin Coffey;Stonington IL;686
5. 26A Michael McKay;Springfield IL;568
6. 187 Korey Bailey;Stonington IL;486
7. 64CK Cook Crawford;Lincoln IL;434
8. 44 Bill Basso;Athens IL;416
9. 9B Brandon Miller;Broadwell IL;372
10. 9Z Zac Miller;Lincoln IL;254
PHOTOS: 41st Annual Herald & Review 100 at Macon Speedway
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