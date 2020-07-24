MACON SPEEDWAY STANDINGS
Through July 24
Pro Late Models
Pos # First Name Last Name City State Points
1T. 6P Jose Parga New Berlin IL 174 0
2. 25 Dakota Ewing Warrensburg IL 174
3. 38J Jake Little Springfield IL 160
4. 93J JR Wiltermood Windsor IL 140
5. 14B Brady Lynch Hillsboro IL 130
6. 32M Cody Maguire Carlinville IL 110
7. 10 Blake Damery Blue Mound IL 102
8. 7W Dustin Wiltermood Windsor IL 100
9. 27 Colby Sheppard Williamsville IL 98
10. 33B Storm Beiler Decatur IL 84
Modifieds
Pos # First Name Last Name City State Points
1. 52 Billy Knebel Pocahontas IL 174
2. 77 Guy Taylor Springfield IL 172
3. 27X Kyle Helmick Smithton IL 132
4. T6 Tommy Sheppard New Berlin IL 124
5. 71 Jeff Graham Stonington IL 114
6. 517 Rick Hamilton Decatur IL 110
7. 28S Joe Strawkas Buffalo IL 94
8. 18 Jarrett Stryker Millstadt IL 94
9. 87C Alan Crowder Elwin IL 70
10. 777 Trevor Neville Mackinaw IL 62
Pro Mods
Pos # First Name Last Name City State Points
1. 27X Kyle Helmick Smithton IL 172
2. 27 Dalton Ewing Decatur IL 156
3. 52 Billy Knebel Pocahontas IL 154
4. 15C Kevin Crowder Argenta IL 154
5. 7B Brian Burns Bethany IL 148
6. 116 Kevin Rench Hillsboro IL 126
7. 25 Jeff Wallace Decatur IL 114
8. 43 Billy Justice Cerro Gordo IL 114
9. 78 Maxx Emerson Taylorville IL 114
10. 85 Nick Justice Decatur IL 110
Sportsman
Pos # First Name Last Name City State Points
1. 25 Dennis Vander Meersch Springfield IL 120
2. 41 Scott Landers Taylorville IL 112
3. 11 Rick Roedel Shelbyville IL 112
4. 4 Matt Reed Decatur IL 102
5. 07 Phil Moreland Assumption IL 102
6. 84L Jim Farley III Springfield IL 90
7. 20R Tyler Roth Fairbury IL 56
8. 31R Dustin Reed Decatur IL 52
9. 44 John Lewis Cerro Gordo IL 50
10. 61 Stefan Bedinger Taylorville IL 48
Street Stocks
Pos # First Name Last Name City State Points
1. B26 Bobby Beiler Blue Mound IL 236
2. 21 Jaret Duff Maroa IL 204
3. X7 Guy Taylor Springfield IL 196
4. 67 Rudy Zaragoza Jacksonville IL 188
5. 22X Darrell Dick Monticello IL 184
6. 16 Nick Macklin Argenta IL 174
7. T5 Terry Reed Cerro Gordo IL 170
8. 08 Brian Dasenbrock Decatur IL 168
9. 2Z Andy Zahnd White Heath IL 162
10. 80 Brian Dasenbrock Decatur IL 130
Hornets
Pos # First Name Last Name City State Points
1 32B Brady Reed Decatur IL 210
2 357 Billy Mason Brownstown IL 206
3 44 Bill Basso Athens IL 204
4 20 Casey Eskew Springfield IL 182
5 64CK Cook Crawford Lincoln IL 174
6 35 Alex Higgs Moweaqua IL 168
7 E77 Erik Vanapeldoorn Clinton IL 152
8 21 Mike Eskew Springfield IL 150
9 3H Allan Harris Chatham IL 146
10 39M Marty Sullivan Decatur IL 124
Take a look at this list of all the Herald & Review 100 winners
2019 — Gordy Gundaker
2018 — Gordy Gundaker
2017 — Bobby Pierce Jr.
2016 — Bobby Pierce Jr.
2015 — Ryan Unzicker
2014 — Shannon Babb
2013 — Shannon Babb
2012 — Brian Shirley
2011 — Shannon Babb
2010 — Dennis Erb Jr
2009 — Shannon Babb
2008 — Kevin Weaver
2007 — Wes Steidinger
2006 — Shannon Babb
2005 — Joe Ross Jr.
2004 — Don O'Neal
2003 — Terry English
2002 — Kevin Weaver
2001 — Bob Pierce
2000 — Matt Taylor
1999 — Billy Drake
1998 — Ed Bauman
1997 — Ed Bauman
1996 — Billy Drake
1995 — Joe Ross Jr.
1994 — Bob Pierce
1993 — Billy Moyer Jr.
1992 — Kevin Weaver
1991 — Kevin Weaver
1990 — Scott Bloomquist
1989 — Jim Leka
1988 — Dick Taylor
1987 — Rick Standridge
1986 — Jim Leka
1985 — Bob Pierce
1984 — Roger Long
1983 — Bob Pierce
1982 — Pete Willoughby
1981 — Butch Garner
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