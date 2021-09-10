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Macon Speedway standings through Sept. 10

Macon Speedway meta

Check out the latest points standings from Macon Speedway.

 CLAY JACKSON, HERALD & REVIEW

MACON SPEEDWAY

Standings through Sept. 10

Street Stocks

Name;City;Points

1. 11 Terry Reed;Cerro Gordo, IL;446

2. 67r Jeremy Nichols;Lovington, IL;432

3. x7 Guy Taylor;Springfield, IL;416

4. 16 Nick Macklin;Argenta, IL;404

5. z24 Zach Taylor;Springfield, IL;394

6. 21 Jaret Duff;Maroa, IL;314

7. 22 Darrell Dick;Monticello, IL;314

8. 29 Bobby Beile;Blue Mound, IL;222

9. 44J Jeremy Madsen;Pawnee, IL;176

10. 14 Wes Biesenthal;Athens, IL;168

Pro Late Models

Name;City;Points

1. 27 Colby Sheppard;Williamsville, IL;714

2. 64 Donny Koehler;Macon, IL;558

3. 11 Ryan Miller;Lincoln, IL;556

4. 14J Braden Johnson;Taylorville, IL;516

5. 14 Derek Smith;Decatur, IL;504

6. 6P Jose Parga;New Berlin, IL;502

7. 25, Dakota Ewing;Warrensburg, IL;384

8. 10 Blake Damery;Blue Mound, IL;360

9. F15 Bob Sidener;Springfield, IL;354

10. 12 Timmy Dick;Monticello, IL;302

Modified

Name;City;Points

1. 77 Guy Taylor;Springfield, IL;726

2. 27X Kyle Helmick;Smithton, IL;656

3. 87C Alan Crowder;Elwin, IL;650

4. T6 Tommy Sheppard;New Berlin, IL;626

5. 52, Billy Knebel;Pocahontas, IL;626

6. 78 Maxx Emerson;Taylorville, IL;540

7. 4G John Goveia;Riverton, IL;464

8. 24 Zach Taylor;Springfield, IL;434

9. 27 Dalton Ewing;Decatur, IL;392

10. 11 Zach Rhodes;Taylorville, IL;352

Pro Mods

Name;City;Points

1. 27X Kyle Helmick;Smithton, IL;788

2. 52 Billy Knebel;Pocahontas, IL;724

3. 15C Kevin Crowder;Argenta, IL;714

4. 24 Guy Taylor;Springfield, IL;704

5. 36 Nick, Justice;Decatur, IL;700

6. 14N Nathan Lynch;Hillsboro, IL;604

7. 3X Justin Reynolds;Hillsboro, IL;598

8. 10 Adam Rhoades;Clinton, IL; 522

9. 116 Kevin Rench; Hillsboro, IL;434

10. 21.5 Jake Montgomery;East Peoria, IL;428

Street Stocks

Name;City;Points

1. X7 Guy Taylor; Springfield, IL; 730

2. Z24 Zach Taylor;Springfield, IL;666

3. 21 Jaret Duff;Maroa, IL;620

4. 22 Darrell Dick;Monticello, IL;614

5. 16 Nick Macklin;Argenta, IL;610

6. 29 Bobby Beiler;Blue Mound, IL;512

7. 01 Jeremy Nichols;Lovington, IL;506

8. 08 Brian Dasenbrock;Decatur, IL;428

9. 53R Jeff Reed, Jr;Blue Mound, IL;426

10. 3J Jonathon Hall;Harristown, IL;402

Hornets

Name;City;Points

1. 3H Allan Harris;Chatham, IL;720

2. 357 Billy Mason;Brownstown, IL;668

3. 324 Shelby Beiler;Macon, IL;640

4. J13 Justin Coffey;Stonington, IL;578

5. 187 Korey Bailey;Stonington, IL;486

6. 26A Michael McKay;Springfield, IL;454

7. 64CK Cook Crawford;Lincoln, IL;390

8. 9B Brandon Miller;Broadwell, IL;372

9. 44 Bill Basso;Athens, IL;354

10. 9Z Zac Miller;Lincoln, IL;254

Micros

Name;City;Points

1. 55S Daryn Stark;Springfield, IL;482

2. 55H Hayden Harvey;Warrensburg, IL;450

3. 8B John Barnard;Sherman, IL;442

4. 10 Jacob Tipton;Decatur, IL;426

5. 27 Kyle Barker;Cooksville, IL;386

6. 21 Aarik Andruskevitch;Riverton, IL;378

7. 00 Joe Taft;Dawson, IL;292

8. 18 Michael Brummitt;Mount Zion, IL;260

9. 87C Ryan Cantrell;Decatur, IL;210

10. 68 Devin Feger;East Peoria, IL;208

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