MACON SPEEDWAY
Standings through Sept. 10
Street Stocks
1. 11 Terry Reed;Cerro Gordo, IL;446
2. 67r Jeremy Nichols;Lovington, IL;432
3. x7 Guy Taylor;Springfield, IL;416
4. 16 Nick Macklin;Argenta, IL;404
5. z24 Zach Taylor;Springfield, IL;394
6. 21 Jaret Duff;Maroa, IL;314
7. 22 Darrell Dick;Monticello, IL;314
8. 29 Bobby Beile;Blue Mound, IL;222
9. 44J Jeremy Madsen;Pawnee, IL;176
10. 14 Wes Biesenthal;Athens, IL;168
Pro Late Models
1. 27 Colby Sheppard;Williamsville, IL;714
2. 64 Donny Koehler;Macon, IL;558
3. 11 Ryan Miller;Lincoln, IL;556
4. 14J Braden Johnson;Taylorville, IL;516
5. 14 Derek Smith;Decatur, IL;504
6. 6P Jose Parga;New Berlin, IL;502
7. 25, Dakota Ewing;Warrensburg, IL;384
8. 10 Blake Damery;Blue Mound, IL;360
9. F15 Bob Sidener;Springfield, IL;354
10. 12 Timmy Dick;Monticello, IL;302
Modified
1. 77 Guy Taylor;Springfield, IL;726
2. 27X Kyle Helmick;Smithton, IL;656
3. 87C Alan Crowder;Elwin, IL;650
4. T6 Tommy Sheppard;New Berlin, IL;626
5. 52, Billy Knebel;Pocahontas, IL;626
6. 78 Maxx Emerson;Taylorville, IL;540
7. 4G John Goveia;Riverton, IL;464
8. 24 Zach Taylor;Springfield, IL;434
9. 27 Dalton Ewing;Decatur, IL;392
10. 11 Zach Rhodes;Taylorville, IL;352
Pro Mods
1. 27X Kyle Helmick;Smithton, IL;788
2. 52 Billy Knebel;Pocahontas, IL;724
3. 15C Kevin Crowder;Argenta, IL;714
4. 24 Guy Taylor;Springfield, IL;704
5. 36 Nick, Justice;Decatur, IL;700
6. 14N Nathan Lynch;Hillsboro, IL;604
7. 3X Justin Reynolds;Hillsboro, IL;598
8. 10 Adam Rhoades;Clinton, IL; 522
9. 116 Kevin Rench; Hillsboro, IL;434
10. 21.5 Jake Montgomery;East Peoria, IL;428
Street Stocks
1. X7 Guy Taylor; Springfield, IL; 730
2. Z24 Zach Taylor;Springfield, IL;666
3. 21 Jaret Duff;Maroa, IL;620
4. 22 Darrell Dick;Monticello, IL;614
5. 16 Nick Macklin;Argenta, IL;610
6. 29 Bobby Beiler;Blue Mound, IL;512
7. 01 Jeremy Nichols;Lovington, IL;506
8. 08 Brian Dasenbrock;Decatur, IL;428
9. 53R Jeff Reed, Jr;Blue Mound, IL;426
10. 3J Jonathon Hall;Harristown, IL;402
Hornets
1. 3H Allan Harris;Chatham, IL;720
2. 357 Billy Mason;Brownstown, IL;668
3. 324 Shelby Beiler;Macon, IL;640
4. J13 Justin Coffey;Stonington, IL;578
5. 187 Korey Bailey;Stonington, IL;486
6. 26A Michael McKay;Springfield, IL;454
7. 64CK Cook Crawford;Lincoln, IL;390
8. 9B Brandon Miller;Broadwell, IL;372
9. 44 Bill Basso;Athens, IL;354
10. 9Z Zac Miller;Lincoln, IL;254
Micros
1. 55S Daryn Stark;Springfield, IL;482
2. 55H Hayden Harvey;Warrensburg, IL;450
3. 8B John Barnard;Sherman, IL;442
4. 10 Jacob Tipton;Decatur, IL;426
5. 27 Kyle Barker;Cooksville, IL;386
6. 21 Aarik Andruskevitch;Riverton, IL;378
7. 00 Joe Taft;Dawson, IL;292
8. 18 Michael Brummitt;Mount Zion, IL;260
9. 87C Ryan Cantrell;Decatur, IL;210
10. 68 Devin Feger;East Peoria, IL;208
PHOTOS: 41st Annual Herald & Review 100 at Macon Speedway
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